Olieschip bij koraalrif Mauritius zo goed als leeggepompt

Bijna alle brandstof is weggepompt uit het schip dat voor de kust van Mauritius op een rif is gelopen, laat de reder, het Japanse bedrijf Nagashiki Shipping, weten. De woordvoerder voegde eraan toe, dat niet met honderd procent zekerheid kan worden vastgesteld dat er helemaal geen olie meer in het schip zit.

Volgens de autoriteiten had het schip zo'n 4000 ton brandstof aan boord. De Mauritiaanse premier Jugnauth riep internationale hulp in om een ecologische ramp te voorkomen. Gisteren sprak hij de vrees uit dat het schip zou breken en dat ook de rest van de olie in zee terecht zou komen.

Ecologische ramp

Uit het schip is naar schatting 1000 ton olie in de Indische Oceaan gelekt. Die vervuiling vormt een bedreiging voor nabije koraalriffen. Bewoners van het eiland werken met man en macht om te voorkomen dat de olie de kust bereikt. Sommigen knippen hun haar af om dat te laten verwerken in vangarmen die de olie moeten tegenhouden. Haar kan olie opnemen en het absorbeert geen water.

Het schip was onderweg van China naar Brazilië en strandde op 25 juli ter hoogte van Pointe d'Esny, in de buurt van de beschermde baai Blue Bay.