In meerdere plaatsen protest tegen coronamaatregelen

In meerdere steden in het land gingen mensen vandaag de straat op om te protesteren tegen onder meer de coronamaatregelen, zoals de invoering van het coronatoegangsbewijs en de sluitingstijd voor de horeca.

Demonstranten die tegen het coronatoegangsbewijs zijn, hebben een protestmars door Den Haag gehouden. Verslaggevers schatten dat het om rond de duizend mensen ging. De organisator schatte het aantal deelnemers op ongeveer 3000.

"De sfeer was over het algemeen gemoedelijk", vertelt verslaggever Youssef Abjij. "Je zag politieagenten praatjes maken met demonstranten. In vergelijking met sommige eerdere demonstraties verliep deze vreedzaam en er werd goed geluisterd naar politie-instructies."

Rond 12.30 uur begonnen de betogers met hun mars vanaf het Malieveld. Ook FvD-leider Thierry Baudet was aanwezig. Hij zei in een toespraak dat mensen zich buitengesloten voelen en riep "geprikten en ongeprikten" op om in verzet te komen. Ook vroeg hij de demonstranten om kleurrijke kleding te dragen. Abjij: "Baudet wilde uitstralen dat het een feestelijke dag is."