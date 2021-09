Norris pakt poleposition en Hamilton vierde, Verstappen doet geen moeite

Nadat eerder op de dag de derde vrije training was geschrapt vanwege de hevige regenval in de Russische badplaats, was de baan wel genoeg opgedroogd om de kwalificatie door te laten gaan.

Max Verstappen zette geen tijd neer. De Nederlander van Red Bull kreeg vrijdag al een gridstraf omdat hij in Rusland toe is aan zijn vierde motor. Dat betekent dat hij achteraan zal starten bij de race van zondag.

Lando Norris start zondagmiddag bij de Grand Prix van Rusland van poleposition. De Brit van McLaren was op het natte circuit in Sotsji de snelste van het veld en veroverde daarmee de eerste pole uit zijn carrière. Carlos Sainz (Ferrari) start als tweede, George Russel als derde. Lewis Hamilton verprutste zijn kwalificatie: hij start als vierde.

Hamilton, die in de strijd om de wereldtitel vijf punten achterstand heeft op Verstappen, was in de eerste twee kwalificatiesessies de snelste. In de eerste sessie was hij 0,404 seconde sneller dan Bottas, in de tweede sessie was het gat tussen de twee 0,177.

Norris verrast, Hamilton zwijnt

In de beslissende derde kwalificatiesessie was het Hamilton die de eerste snelle tijd neerzette, voor Lando Norris (+0,656) en Bottas (+0,660). Omdat de baan steeds meer opdroogde, ruilde het hele veld vlak voor het einde van de kwalificatie de regenbanden in voor reguliere banden.

Hamilton kwam daarbij flink in de problemen toen hij bij zijn entree in de pitstraat de muur raakte en zijn voorvleugel beschadigde. Hij kon zijn weg na wat oponthoud vervolgen met een nieuwe voorvleugel, maar kreeg zijn banden niet op tijd op temperatuur. Het zorgde er mede voor dat hij tijdens zijn snelle ronde spinde en een goede tijd wel kon vergeten.

De coureurs hadden grote moeite om de juiste grip te vinden en al glijdend en glibberend werkten ze zich naar het einde van de kwalificatie. Sainz was de eerste die een goede tijd neer wist te zetten, maar Norris verraste vriend en vijand door een halve seconde sneller te zijn. Russell drukte Hamilton op het laatste moment ook nog eens buiten de top-drie.