Duizenden Koerden vragen in Landgraaf aandacht voor situatie in Midden-Oosten

Op het Megalandterrein In Landgraaf wordt gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de situatie van de Koerden in het Midden-Oosten. Volgens 1Limburg doen er duizenden demonstranten mee.

De demonstratie op het Pinkpopterrein duurt van 12.00 uur tot 18.00 uur. De gemeente Landgraaf zei eerder dat ze maximaal 10.000 mensen verwachten. Volgens persbureau ANP komen er zo'n honderd bussen met Koerden uit onder meer Nederland, België en Duitsland.

"Wij als Koerden in Europa willen een stem zijn voor vrijheid en vrede", zei medeorganisator Semse Heval voorafgaand aan het evenement tegen de regionale omroep L1.

"Wij willen graag dat iedereen opkomt voor de mensenrechten in het Midden-Oosten en we willen dat iedereen opkomt voor de vrijheid van de Koerdische volksleider Abdullah Öcalan, die al meer dan twintig jaar in Turkije in gevangenschap zit", aldus Heval.

De organisatie is in handen van Demned, de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan. De demonstratie is onderdeel van het jaarlijkse Internationale Koerdische Cultuurfestival. Volgens ANP regelt de organisatie zelf de controle op de QR-code voor mensen die het terrein op willen.