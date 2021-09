CDA-staatssecretaris Keijzer krijgt ontslag na uitspraken coronatoegangsbewijs

In de krant zei Keijzer: "Je ziet dat het steeds moeilijker uit te leggen is waarom die pas op de ene plek wel nodig is en op de andere plek niet." En: "Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren?"

Demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken (CDA) wordt door demissionair premier Rutte ontslagen vanwege haar uitspraken over het coronatoegangsbewijs. Keijzer uitte vanochtend in De Telegraaf grote twijfels over het toegangsbewijs, op de dag dat dat voor het eerst moet worden gehandhaafd.

In maart 2021 moest het kabinet zich laten testen omdat Keijzer corona had en bij een ministerraad was geweest. Ze had weinig klachten zei ze zelf. "Geen zorgen; ik voel mij goed."

In december 2020 kwamen vanuit het ministerie van Keijzer signalen dat winkels als Hema, Wibra en Action toch onder voorwaarden open konden, terwijl het kabinet een 'harde lockdown' voor winkels met niet-essentiële producten had aangekondigd.

Het is niet de eerste keer dat Keijzer tegen de stroom ingaat. In november 2020 zei Keijzer in het televisieprogramma Op1 dat corona-deskundigen niet te pessimistisch moesten zijn over het vieren van Kerst dat jaar omdat oudere en kwetsbare mensen, zoals haar moeder, daar angstig van werden.

Lid van het formatieteam

In oktober 2017 trad Keijzer als staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat toe tot het kabinet-Rutte III. Als lid van het formatieteam van het CDA was Keijzer nauw betrokken bij de vorming van het kabinet.

Zij zit sinds 2012 namens het CDA in de Tweede Kamer. Ook nu maakt zij deel uit van de fractie. Daarvoor was ze afwisselend gemeenteraadslid en wethouder in de Noord-Hollandse gemeenten Purmerend en in Waterland. Ze hield zich toen bezig met onder andere ruimtelijke ordening, milieu en (jeugd)zorg. In de Tweede Kamer was ze woordvoerder op het gebied van curatieve zorg, asiel en integratie.

Keijzer heeft niet altijd in de politiek gezeten. Na haar studies rechten en bestuurskunde in Amsterdam werkte ze als advocaat en mediator.

Lijsttrekkersverkiezingen

Keijzer deed twee keer mee aan de lijsttrekkersverkiezing voor haar partij. In 2012 verloor ze toen van Sybrand van Haersma Buma. In 2020 viel zij in de eerste ronde af. De tweede ronde ging tussen Omtzigt en vicepremier De Jonge, die toen nipt won.

Zijn steunde toen kandidaat Pieter Omtzigt die opheldering wilde van het partijbestuur over het verloop van de lijsttrekkersverkiezing. "Als er op een gegeven moment vraagtekens bij te zetten zijn, moet je dat goed uitzoeken om de discussie te beëindigen", zei ze.

Over haar toekomst als Kamerlid is nog niets bekend.