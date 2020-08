GGD gewezen op tekortkoming contactonderzoek, maar wilde 'uitstralen er klaar voor te zijn'

Bij het opschalen van het aantal bron- en contactonderzoeken is de GGD uitgegaan van het aantal contacten dat mensen in de lockdownfase hadden, toen mensen veel meer thuis waren en minder sociale activiteiten hadden dan in de zomermaanden. Intern en extern werd al getwijfeld of de berekeningen in het plan wel voldoende waren voor de gestelde taak, blijkt onder meer uit documenten die de NOS in handen heeft.

In april en mei zaten veel mensen binnen. De GGD gebruikte toch het gemiddeld aantal contacten dat besmette personen toen hadden (twee tot drie) voor het bepalen van de duur van een contactonderzoek. In het opschalingsplan kwam vervolgens te staan dat een onderzoek vijf uur zou duren.

De inschatting bleek veel te laag; in de praktijk kosten de onderzoeken acht tot twaalf uur. De GGD zegt in zeker vijf regio's verrast te zijn door het hoge aantal contacten dat besmette personen hebben. Een gemiddelde aantal contacten is niet bekend bij de GGD, maar soms zou het gaan om honderd mensen.

Dat betekent dat de GGD nu veel meer contactonderzoekers nodig heeft dan waar rekening mee was gehouden. Amsterdam en Rotterdam moesten om die reden besluiten om nauwe contacten voorlopig niet meer te bellen, ook wordt de inzet van Defensie nu voorbereid.