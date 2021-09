Politie zoekt naar man die twee vrouwen aanviel in park Deventer

De politie is op zoek naar een man die twee vrouwen heeft aangevallen in Deventer. Een van hen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een 46-jarige vrouw was volgens RTV Oost aan het hardlopen, toen ze werd aangevallen door de man. Dat gebeurde vanochtend rond 8.00 uur in het park Douwelerkolk. De vrouw liep verwondingen op in haar gezicht.

Later werd bekend dat ook een 42-jarige vrouw is lastiggevallen in hetzelfde park. Zij raakte niet gewond.

De politie is een zoekactie gestart in en rond het park. Met onder andere een politiehelikopter wordt gezocht naar de man, die ongeveer 20 jaar oud zou zijn.