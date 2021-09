Boa-bonden onaangenaam verrast door uitspraken staatssecretaris Keijzer

De uitspraken van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer over het coronatoegangsbewijs vallen niet goed bij boa's. In een interview in de Telegraaf zegt de staatssecretaris dat het steeds moeilijker uit te leggen is waarom die pas op de ene plek wel nodig is en op de andere plek niet.

Boa's moeten er onder meer op toezien dat horecazaken hun klanten controleren op een geldige coronapas. Voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond zegt dat de uitlatingen in De Telegraaf niet helpen.

"Als er in de politiek niet met één mond wordt gepraat, dan gaat dat ten koste van het draagvlak. Is dat draagvlak er niet, dan merk je dat meteen op straat. Dit wakkert de discussie verder aan en dat moeten we niet hebben, handhaven wordt er zo niet makkelijker op", zegt Kuin.

De regels uitvoeren

Ook voorzitter Richard Gerritsen van collega-vakbond BOA ACP zit niet te wachten op nog meer discussie. "We hebben het nu zo afgesproken, en als ik eerlijk ben dan zijn in vergelijking met het buitenland de regels in Nederland vrij soepel."

"Voor boa's kunnen de regels ook een dilemma vormen. Dat ze regels moeten uitvoeren waar ze persoonlijk niet achterstaan. Je mag twijfelen aan de regels, maar als je voor een overheidsinstantie werkt dan moet je de regels uitvoeren", aldus Gerritsen.

Bijval en kritiek van kamerleden

Ook in de politiek is verontwaardigd en verbaasd gereageerd op de vraagtekens die Keijzer bij het coronatoegangsbewijs zet. PVV-leider Geert Wilders wil vanwege de verdeeldheid in het kabinet een spoeddebat.