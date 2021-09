Automobilist rijdt dönerzaak in Groningen binnen

Een man is vanochtend rond 07.00 uur de macht over het stuur verloren en door de gevel van een dönerzaak in de Astraat in Groningen gereden. De politie zegt dat de automobilist zelf uit de auto kon komen. Niemand raakte gewond.

De auto reed enkele meters door in het pand voordat hij tot stilstand kwam, meldt RTV Noord. De glazen voorgevel van het pand is verwoest. Bedrijfsleider Sanni van Polen schat de schade op 30.000 à 40.000 euro. "De hele gevel moet vervangen worden. Ook binnen is er schade; de muur is geraakt en moet opnieuw worden gestukt."

Volgens de bedrijfsleider was op het moment van het ongeluk een schoonmaker aanwezig. "Die heeft alles meegekregen van de aanrijding. Ze was natuurlijk helemaal in shock." Een bouwbedrijf maakt een tijdelijke gevel, zodat de zaak zo snel mogelijk weer open kan.

Lachgas

In de auto vond de politie twee lachgasflessen. De man is aangehouden en wordt verhoord. "We willen uiteraard weten hoe dit kon gebeuren. Maar ook of de man de flessen op de juiste manier vervoerde en of hij zelf onder invloed was", zegt de politie. De auto is door een takelwagen geborgen.