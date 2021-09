Man doodgestoken in park in Almelo, verdachte aangehouden

Een 54-jarige man is rond middernacht doodgestoken in het Schelfhorstpark in Almelo. De politie heeft vanochtend een 29-jarige man uit Almelo aangehouden die wordt verdacht van de dodelijke steekpartij.

Voorbijgangers troffen het slachtoffer aan in het park. Ze probeerden hem te reanimeren en belden de hulpdiensten, maar hij bleek al te zijn overleden. Uit politieonderzoek kwam de 29-jarige verdachte naar voren. Volgens RTV Oost viel een arrestatieteam rond 8.30 uur een woning binnen aan de Boddenstraat in Almelo. Of de verdachte daar is aangehouden, wil de politie niet zeggen.

Het sporenonderzoek in het Schelfhorstpark gaat vanochtend nog door. Daarbij wordt onder andere een helikopter ingezet.

Het is het derde gewelddadige incident in Almelo in nog geen twee weken tijd. Op 15 september werd een 56-jarige vrouw dood aangetroffen in de kofferbak van een auto op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Op 17 september werden een 70-jarige vrouw en haar 52-jarige nicht doodgestoken door een psychotische man die daarna met een kruisboog op zijn balkon stond.