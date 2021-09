Economie herstelt sneller dan verwacht. Grote vraag is: blijven de prijzen stijgen?

Dat ongekende steunpakket en het aldoor ruime monetaire beleid van centrale banken hebben helpen voorkomen dat veel bedrijven omvielen. Maar wat er schuil gaat onder de steunpakketten, en wat de gevolgen zijn van al die miljarden die in de economie zijn gepompt is nog ongrijpbaar.

Het optimisme over het herstel van de economie is groot. De cijfers zijn zo goed dat het steunpakket voor bedrijven volgende week stopt.

Maar hoe staat het bedrijfsleven er echt voor nu het steunpakket stopt? "Economen kijken vaak naar gemiddelden, maar het zijn juist de staarten die inzicht geven. Wat zijn de bedrijven die het heel erg goed doen, en wat zijn de bedrijven die het heel slecht doen? En hoe groot is het deel dat het slecht doet?" De geaggregeerde groeicijfers worden voornamelijk gedreven door de grote bedrijven, zegt Van Horen. "Daar is dus minder goed uit te halen hoe het midden- en kleinbedrijf ervoor staat."

Je zag het de afgelopen maanden terug in de prijzen van allerlei producten: aan de pomp , bij kerstkaarten , bouwmaterialen en ook in de energierekening . En denk aan de personeelstekorten die steeds harder oplopen. "Het is de vraag hoe sectoren dat opvangen. Als ze hogere lonen moeten gaan betalen, dan zullen ze dat doorberekenen in de prijzen als dat kan", zegt Van Horen.

"We hebben er ook nog weinig zicht op hoeveel productiecapaciteit bedrijven zijn kwijtgeraakt", zegt Van Horen. "We hebben bedrijven gesteund bij het doorbetalen van salarissen en de vaste lasten, maar niet bijvoorbeeld voor het vernieuwen van machines."

De grote vraag die economen bezighoudt: is dit tijdelijk, of blijven de prijzen stijgen? De knelpunten in logistieke ketens zullen tijdelijk zijn, verwacht Salomons, en de prijsstijgingen als gevolg daarvan dus ook. "We hebben onderschat hoe krachtig het herstel zou zijn, en hoe snel de vraag zou terugveren. Dat je dan hogere inflatiecijfers krijgt is logisch."

De Europese Centrale Bank mikt op een inflatie van 2 procent. Zoveel zouden de prijzen idealiter gemiddeld per jaar moeten stijgen. Het zorgt ervoor dat mensen geld willen blijven uitgeven, want als je wacht kan je er net minder van kopen - is het idee.

Tijdelijk

In augustus kwam de inflatie in de Europese Unie uit op 3 procent. De Europese Centrale Bank gaat ervan uit dat het tijdelijk is, dus maatregelen, zoals de rente verhogen, worden nog niet verwacht. Met een hogere rente wordt het duurder om geld te lenen, daarmee kunnen centrale banken de economie afkoelen.

De Europese Centrale Bank draagt juist bij aan die inflatie, door het ongekende pandemie-opkoopprogramma waardoor overheden, bedrijven en huishoudens goedkoop geld kunnen blijven lenen. Het maakte het steunpakket voor bedrijven mogelijk.

Ook het Centraal Planbureau concludeerde in een analyse afgelopen week dat de prijsstijging waarschijnlijk tijdelijk is, onder meer omdat de onderliggende oorzaken lijken af te nemen.

Er zijn ook zorgen dat de inflatie wel structureel is, onder andere bij voormalig minister van Financiën in de Verenigde Staten Larry Summers. Hij wijst onder meer op de huizenprijzen die wereldwijd stijgen, maar niet worden meegenomen in de inflatiecijfers.