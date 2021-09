'Rebels genie' Ihattaren kwakkelt verder: 'Maar Sampdoria ideaal voor opvoeden talent'

"Ik hoop dat ik de supporters op korte termijn kan laten zien wat ik in mijn mars heb", zei Mohamed Ihattaren bij zijn presentatie bij het Italiaanse Sampdoria. "Winnen en mooi voetbal laten zien: iedereen laten zien wie Mohamed is."

Ook in zijn tijd bij PSV was de fitheid van Ihattaren een terugkerend thema. Het talent van de middenvelder staat buiten kijf, maar om een topspeler te worden is er meer nodig dan talent alleen.

In Italië zijn ze bekend met de problemen die Ihattaren had bij PSV. De media besteedden niet alleen aandacht aan zijn fitheid, ook zijn temperament werd breed uitgemeten toen hij overstapte naar de Serie A.

Het is voor Ihattaren zaak om heel snel zijn debuut te maken, anders is het seizoen al voorbij.

Het was ook niet voor niets dat Juventus hem dit seizoen stalde bij Sampdoria. Grimaldi: "Hij kwam hier binnen als een jongen met een bepaalde reputatie. Maar ik geloof dat de gemoedelijke sfeer in Genua hem goed zal doen. Bij Sampdoria ligt de druk niet al te hoog en het is daarom de ideale club voor het opvoeden van jong talent."

Maar ook als zijn conditie goed is, zal Ihattaren moeten knokken voor speelminuten. "Sampdoria speelt 4-4-2, dus als je hem in zou moeten zetten dan zou hij achter de diepe spits moeten spelen", weet Van Wessem.

Fit worden luidt het devies dus voor Ihattaren. Volgens voetbaljournalist en Sampdoria-aanhanger Jurriaan van Wessem kan hij dan van waarde zijn in de Serie A, zelfs voor Juventus. "Als dat niet zo is, kan het een gebed zonder einde worden."

Een andere optie voor Ihattaren is de positie op één van de flanken, maar ook daar is de concurrentie met zekerheden Mikkel Damsgaard en Antonio Candreva groot. Van Wessem: "Het is voor Ihattaren zaak om heel snel zijn debuut te maken, want anders is het seizoen al voorbij voordat hij überhaupt de concurrentie aan kan gaan."

Nominatie Golden Boy Award

Hoewel Ihattaren zijn laatste officiële wedstrijd op 24 april speelde, een invalbeurt tegen FC Groningen, zette Tuttosport hem op de shortlist van veertig grootste talenten, samen met de Nederlanders Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Brian Brobbey en Myron Boadu. De Italiaanse krant noemde hem een 'rebels genie.'

Van Wessem: "Dat neem ik met een korrel zout... Het moet een jury zijn die niet weet wat er afgelopen jaar is gebeurd. De Golden Boy Award is van Tuttosport, waarvan het hoofdkantoor in Turijn zit. Dus in die zin verbaasde het me niet dat een talent van Juventus genomineerd is."

Ondanks de nodige scepsis in Nederland, begrijpt Grimaldi de nominatie wel. "Het talent van Ihattaren is bekend. Het is nu zaak dat hij zijn kansen grijpt bij Sampdoria, zodat hij zich vervolgens ook bij Juventus kan bewijzen."