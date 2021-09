'Oekraïne waarschuwde over eigen luchtruim voor ramp MH17'

Oekraïne heeft enkele maanden voor de MH17-ramp de luchtvaartorganisatie Eurocontrol gewaarschuwd over de veiligheid in het eigen luchtruim, meldt RTL. Ondanks die waarschuwing bleef het luchtruim open en werd het vliegverkeer niet omgeleid.

Dit blijkt uit een tot nu toe geheimgehouden verslag uit mei 2014 van een vergadering van de luchtvaartorganisatie European Civil Aviation Conference (ECAC). Dat gespreksverslag is gemaakt door een Nederlandse ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het verslag werd gedeeld met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Een deel van de aantekeningen van de ambtenaar is nu, ruim zeven jaar na de ramp met MH17, openbaar gemaakt na een beroep van RTL Nieuws op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Oekraïne verklaarde dat de territoriale integriteit van het land "op vele momenten en op vele wijzen aangetast" werd door de Russen.

Extra kosten bij omvliegen

"De luchtvaartveiligheid kan daarmee momenteel niet worden gegarandeerd door de Oekraïense autoriteiten", schrijft de Nederlandse ambtenaar in het vrijgegeven gedeelte van zijn verslag.

Ook Frank Brenner, directeur van de Europese koepelorganisatie van luchtverkeersleidingen Eurocontrol, uitte zijn zorgen in de vergadering over de veiligheid en het "politieke vacuüm dat momenteel is ontstaan". Brenner verklaarde ook dat Oekraïne en Eurocontrol zich inspanden om het luchtruim "zoveel mogelijk vrij te waren voor long-haul vliegverkeer op Azië".

Sluiting werd niet overwogen. Dan zou Oekraïne inkomsten mislopen, aangezien vliegmaatschappijen betalen om door het luchtruim van een land te mogen vliegen. Ook hebben de Europese luchtvaartmaatschappijen dan extra kosten. Als zij voor hun vluchten naar Azië moeten omvliegen, betekent dat extra brandstofverbruik.

"Vast agendapunt"

Veel luchtvaartmaatschappijen bleven het luchtruim gebruiken. Maatschappijen als Delta en British Airways meden het oorlogsgebied in Oekraïne wel, maar Malaysia Airlines, KLM en Lufthansa deden dat niet.

Het ministerie Justitie en Veiligheid schrijft dat "het besproken agendapunt uitsluitend betrekking had op het vluchtinformatiegebied boven de Krim en niet op het Oekraïense luchtruim als geheel". Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten, en niet boven de Krim.

Dat het verslag destijds wel is gedeeld met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), heeft volgens het ministerie te maken met "aviation security", dat volgens een NCTV-woordvoerder een "vast agendapunt" op ECAC-bijeenkomsten is.

Ander ministerie

Bij de NCTV is er niets met de waarschuwingen van Oekraïne gedaan, laat de woordvoerder weten aan RTL. De delen uit het verslag die zijn geopenbaard na het WOB-verzoek van RTL Nieuws gingen over luchtverkeersleiding. En dat valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Wat er op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het gespreksverslag is gebeurd, is niet bekend.