Positie Mona Keijzer ter discussie na uitspraken over coronatoegangsbewijs

De uitspraken van demissionair staatssecretaris Keijzer over het coronatoegangsbewijs leiden tot discussie en overleg binnen het CDA over haar positie. Volgens Haagse bronnen is de woede in het kabinet groot en is er topberaad over de kwestie.

Politiek verslaggever Ron Fresen zegt dat het niet anders kan dan dat haar uitspraken politieke gevolgen hebben. "Als een lid van het kabinet zo afstand neemt van kabinetsbesluiten, en zeker eentje als dat omstreden coronatoegangsbewijs, dan kun je maar twee dingen doen. Of je neemt je woorden terug, maar dan is de schade al wel aangericht, of je treedt af. Dat laatste lijkt me in dit geval het waarschijnlijkst."

Op de dag dat het coronatoegangsbewijs bij de meeste horeca en evenementen wordt ingevoerd, zette Keijzer (CDA) in De Telegraaf vraagtekens bij de coronapas. "Je ziet dat het steeds moeilijker uit te leggen is waarom die pas op de ene plek wel nodig is en op de andere plek niet", zegt Keijzer in een interview met de krant.

Ze wijst op de vaccinatiegraad van 85 procent en het uitblijven van een grote instroom in de ziekenhuizen na de volledige opening van scholen en universiteiten. "Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren?", zegt de CDA'er.

"Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?"

'Ondermijnt kabinetsbeleid'

Fresen: "Dit ondermijnt het kabinetsbeleid. Want wat denk je dat een horecaondernemer vanmiddag zal zeggen tegen een toezichthouder? Waarschijnlijk ' jullie geloven er zelf ook niet in'. Van Keijzer weten we dat zij wel vaker moeite had met de coronabesluiten van het kabinet."

Zij vond dat die te veel doorschoten voor ondernemers, waar zij als staatssecretaris vaak de verhalen van hoorde.

"Keijzer bleef toch altijd loyaal", zegt Fresen. "Ze zei dan 'wat ik vind is niet belangrijk, het kabinet spreekt met één mond'. Tot vandaag dus."

Geen toelichting

Keijzer laat aan de NOS weten dat ze geen toelichting wil geven. Ze laat het bij het interview met De Telegraaf. Ook het ministerie van minister De Jonge van Volksgezondheid (CDA) wil nu niet op de kwestie ingaan.

Keijzer is als staatssecretaris van Economische Zaken regelmatig in gesprek over de coronamaatregelen met ondernemers uit de evenementensector en de horeca.