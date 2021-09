Demissionair staatssecretaris Keijzer zet vraagtekens bij coronatoegangsbewijs

Op de dag dat het coronatoegangsbewijs bij de meeste horeca en evenementen wordt ingevoerd, zet demissionair staatssecretaris Keijzer (CDA) in De Telegraaf vraagtekens bij de coronapas. "Je ziet dat het steeds moeilijker uit te leggen is waarom die pas op de ene plek wel nodig is en op de andere plek niet", zegt Keijzer in een interview met de krant.

Ze wijst op de vaccinatiegraad van 85 procent en het uitblijven van een grote instroom in de ziekenhuizen na de volledige opening van scholen en universiteiten. "Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren?", zegt de CDA'er.

"Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?"

Geen toelichting

Keijzer laat aan de NOS weten dat ze geen toelichting wil geven. Ze laat het bij het interview met De Telegraaf. Ook het ministerie van minister De Jonge van Volksgezondheid (CDA) wil nu niet op de kwestie ingaan.

Keijzer is als staatssecretaris van Economische Zaken regelmatig in gesprek over de coronamaatregelen met ondernemers uit de evenementensector en de horeca.