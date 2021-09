Teambazen Verstappen en Hamilton zijn het eens: 'Geen fluwelen handschoenen meer'

Max Verstappen maakt zich klaar voor de eerste vrije training in Sotsji. - Getty Images

Allebei zeggen ze dat ze respect hebben voor hun rivaal. En allebei willen ze hard en fair duelleren op het circuit. WK-leider Max Verstappen en zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton spreken op de baan dezelfde taal, maar nieuwe clashes tussen de Formule 1-titanen lijken onvermijdelijk. Dat beamen hun teambazen Christian Horner (Red Bull Racing) en Toto Wolff (Mercedes) in Sotsji, waar de vijftiende grand prix van dit seizoen is. Wolff: "Lewis heeft duidelijk besloten dat hij Max niet meer ontwijkt, als hij vindt dat de bocht van hem is."

GP van Rusland bij de NOS De Grand Prix van Rusland begint zondag om 14.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

De Britse grand prix eindigde voor Verstappen in de bandenstapel na een venijnige touché door Hamilton. In Italië vond het duellerende duo zijn waterloo in de grindbak, waarbij Verstappens achterwiel bovenop Hamiltons helm belandde. Op Silverstone wees de wedstrijdleiding Hamilton aan als hoofdschuldige. In Monza kreeg Verstappen een tik op de vingers. De 23-jarige Nederlander incasseerde een gridstraf van drie plekken. Zijn renstal besloot vervolgens uit strategische overwegingen een verse (vierde) Hondamotor in de RB16B te lepelen. Gevolg is dat Verstappen in Rusland achteraan moet starten, de standaardsanctie bij het vervangen van de motor.

'Gaan vaker spierballenacties zien' Verstappen en Hamilton zijn onbetwist de smaakmakers van het seizoen. Dat gaat gepaard met controverse. Toto Wolff reageerde na de botsing in Italië fel. De Mercedesleider sprak van een tactische fout van Verstappen en suggereerde daarmee dat er wellicht sprake was van enige opzet omdat de Nederlander niet uitweek naar links. Inmiddels is Wolffs toon milder. "Natuurlijk was ik bevooroordeeld. Het is na zo'n heftig incident erg moeilijk objectief te zijn. Uiteraard ben je vooral bezig met je eigen rijder, kijk je door zijn bril en verdedig je hem."

Toto Wolff, teambaas van Lewis Hamilton bij Mercedes. - AFP

"Lewis en Max rijden voor de titel en je kunt nu niet van hen verlangen dat ze met fluwelen handschoenen racen", oordeelt Wolff in Sotsji. "Daarom verwacht ik dat we vaker spierballenacties gaan zien. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ze weten wat ze doen, waar de grens ligt en hebben het doorgaans onder controle." De onderlinge rivaliteit is fel, maar heeft volgens Wolff geen nare trekjes. "Echte topcoureurs hebben altijd respect voor elkaar. Max en Lewis zijn zeer afwijkende persoonlijkheden met een totaal verschillende levensstijl, maar voor hun duels op het circuit maakt dat niet uit. Lewis heeft zich bewezen en Max is enorm gegroeid. Zijn leercurve is zeer steil."

'Lewis en Max zijn echte racers' Volgens Verstappens teambaas Christian Horner is de toon gezet. "Lewis en Max zijn echte racers en dus rijden ze puur voor de winst. Dat is nu eenmaal hun mentaliteit. Het gaat om de grootste trofee in de mondiale autosport en daar moet alles voor wijken. Natuurlijk wil iedereen het liefst winnen met cleane manoeuvres, maar als coureurs zo dicht bij elkaar zitten hoort contact erbij." Wederzijdse tikjes zijn volgens Horner onvermijdelijk. "De beste manier om dat te voorkomen is zorgen dat je er in de race ver voor ligt, maar ik heb er een hard hoofd in dat dat gaat gebeuren. Het zit zo dicht bij elkaar."

Christian Horner, teambaas van Max Verstappen bij Red Bull Racing. - AFP

Horner, die al zes jaar met Verstappen werkt, verwacht niet dat zijn pupil minder risico gaat nemen. "We bespreken elk incident intern grondig. Max is erg open en zeer zelfkritisch, maar hij is een coureur die er altijd 110 procent voor gaat. Hij duikt in elk gat. Dat hoort bij zijn aanvallende karakter en dat weten zijn tegenstanders ook." "Verstappen verandert zijn rijstijl niet. Hij is jong en gaat ervoor", zegt Horner. "Max is de uitdager en heeft niks te verliezen. Zijn succesreeks motiveert het team enorm. Het is lang geleden dat we zo competitief waren en hij gaat geweldig om met de druk. Kijk hoeveel druk Max op zijn schouders had in Zandvoort. Daar ging hij fantastisch mee om. Het is indrukwekkend hoe hij vanaf zijn 17de bij ons is gegroeid. Ik ben dolblij dat hij in onze auto zit."

"Monza was ondanks de lage snelheid een dramatisch ogend ongeluk. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden", analyseert Horner. "Lewis en Max hadden helemaal niet bij elkaar in de buurt moeten zitten. Het werd veroorzaakt door mislukte pitstops. Wij verloren bijna tien seconden door een menselijke fout bij de bandenwissel, maar Hamiltons stop ging ook niet lekker. En toen reden ze opeens naast elkaar."

Max Verstappen loopt stoïcijns weg van de crash met Lewis Hamilton in Monza. - AFP