Verenigde Staten neemt riante voorsprong op Europa in Ryder Cup

Het golfteam van de Verenigde Staten heeft de eerste dag van de Ryder Cup gedomineerd. De Amerikanen namen op golfbaan Whistling Straits in het Amerikaanse Kohler met overtuigend spel een voorsprong van 6-2 in de tweejaarlijkse strijd met de beste golfers van Europa.

Europa won in 2018 in Parijs de laatste editie van de prestigieuze cup. Vorig jaar ging de continentale strijd niet door vanwege de coronapandemie. Europa won overigens vier van de laatste vijf edities. De VS is echter koploper met 26 zeges in totaal. Europa wist 14 keer te winnen. In 1969 en 1989 werd het een tie.

VS sterk

Het team van captain Steve Stricker nam in de eerste vier partijen foursomes (waarbij twee spelers om en om met dezelfde bal spelen) al met 3-1 de leiding, mede dankzij sterke zeges van de koppels Dustin Johnson/Collin Morikawa en Xander Schauffele/Patrick Cantlay.