Europese tennissers nemen de leiding in Laver Cup

Het Europese tennisteam is de strijd om de Laver Cup prima begonnen. Na de eerste speeldag leidt de ploeg van captain Björn Borg met 3-1 tegen tennissers uit de rest van de wereld, gecoacht door John McEnroe.

De Noor Casper Ruud opende in Boston met een zege op de Amerikaan Reilly Opelka: 6-3 7-6 (4). Vervolgens rekende de Italiaan Matteo Berrettini in drie sets af met de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-7 (3) 7-5 en 10-8. Die partij duurde 3 uur en was daarmee de langste in de geschiedenis van het toernooi.

De Rus Andrej Roeblev won daarna in drie sets (4-6, 6-3, 11-9) van de Argentijn Diego Schwartzman en zette daarmee een 3-0 tussenstand op het bord.