'Amerikaanse huizenkoper Blackstone betaalt door truc geen belasting in Nederland'

Het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone, dat honderden woningen in Nederlandse steden bezit, betaalt door een fiscale truc geen belasting in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De belastingdienst zou daardoor miljoenen aan vennootschapsbelasting mislopen en het bedrijf kan zo meer betalen voor Nederlandse woningen dan concurrenten.

Het bedrijf bezit 1700 woningen, voornamelijk in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Volgens de krant had Blackstone eind vorig jaar voor ongeveer 793 miljoen euro aan woningen op de jaarrekening staan. De winst zou via een complexe constructie verdwijnen naar de Kaaimaneilanden en Jersey, waardoor de vastgoedonderneming in Nederland op papier verlies lijdt.

Volgens de Volkskrant is het de vraag of de constructie met de Belastingdienst is afgestemd. Een woordvoerder zegt dat de Belastingdienst geen commentaar geeft op individuele casussen. Blackstone zegt dat het bedrijf voldoet aan de Nederlandse wetgeving en alle van toepassing zijnde belastingen betaalt.