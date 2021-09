Roadtrip door 'oorlogsgebied' in Duitsland

Weggespoelde huizen, hotels en winkels: de schade twee maanden na de overstromingen in Duitsland is enorm en het herstel nog ver weg.

Maar niet alleen de dorpen hebben schade, ook het vertrouwen in de politiek heeft een flinke knauw gehad. "Mensen voelen zich in de steek gelaten. Ik ga voor het eerst in mijn leven niet stemmen", zegt een van de duizenden vrijwilligers die helpen met opruimen. Met de Duitse verkiezingen dit weekend is het maar de vraag hoe - en óf - de bewoners dit keer gaan stemmen.

Nieuwsuur-verslaggever Dieuwke van Ooij trok enkele dagen door het Ahrdal. Ze neemt je mee op een roadtrip door het rampgebied. Nog steeds ziet het Ahrdal in Duitsland eruit als een soort oorlogsgebied: