Hoe stop je Ajax? 'Geen doodschop geven, maar wel speler over de boarding'

Blijdschap bij de spelers van Ajax - ANP

De suprematie van Ajax begint mechanische vormen aan te nemen. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft na 6 eredivisiewedstrijden 27 doelpunten voor en 1 doelpunt tegen. Als alle officiële duels van dit seizoen worden meegerekend, zijn de doelcijfers ook indrukwekkend: 32 voor en 6 tegen. Gemiddeld 4 doelpunten per wedstrijd. "Het lijkt makkelijk", aldus Ten Hag na de 0-5 tegen Fortuna Sittard. "Maar dat is het natuurlijk niet." Collega Sjors Ultee: "Het is misschien de nieuwe werkelijkheid. Ik zag het doelsaldo... Ik kan wel een heel lang verhaal houden, maar dit zegt heel veel. Ajax is gewoon wereldtop."

Hedwiges Maduro bekeek de laatste wedstrijden aandachtig en is het deels eens met Ultee: "Het is inderdaad niet alleen maar in de eredivisie. Ook in de Champions League. Het is de kracht van Ajax dat ze heel veel kunnen variëren." Maduro, oud-speler van onder meer Ajax, Valencia, Sevilla en Groningen, schetst een beeld van het Amsterdamse spel. "Als de tegenstander druk zet met twee spitsen, dan bouwt Ajax op met drie verdedigers. Als de tegenstander druk zet met drie spitsen, dan bouwt Ajax op met vier. Zo flexibel zijn ze. Ik zou altijd met drie spitsen druk zetten, dan zorg je dat je er vier van Ajax achterhoudt. Ik zou ze bestrijden op de Ajax-manier." Ajax-trainer Erik ten Hag ging vrijdag op de persconferentie verder in op de vorm van zijn ploeg. Zie onderstaande video.

Ten Hag over goede resultaten Ajax: 'Hoop niet dat dit onze beste vorm is' - NOS

Maduro gaat verder: "Je weet één ding bij Ajax: ze willen opbouwen. Natuurlijk kunnen ze ook de lange bal spelen, maar je moet zorgen dat je druk zet. De backs van Ajax staan heel diep, daarom moet je zorgen dat je met snelle buitenspelers speelt, als je die hebt. Direct heel compact gaan spelen. Ik zou niet direct inzakken." José Fortes Rodriguez, oud-speler van onder meer AZ en in zijn carrière niet vies van een overtreding, is het eens met Maduro. "Ik zou de boel niet dichtgooien. Niet de bus parkeren, want dan ga je 'm toch verliezen. Maar wat wel: ieder duel er vol in. En als het even kan, dan gaat de speler over de boarding. Je kan de tegenstander uit zijn spel brengen. Maar het moet wel realistisch blijven. Je moet geen doodschoppen uitdelen, maar zorg dat je er kort op zit. Natuurlijk helpt het als je iets feller bent." Getafe In La Liga hebben de Spaanse topploegen te maken met clubs als Getafe en Granada. Het spel wordt verstoord met tijdrekken en er wordt op het randje van het toelaatbare gespeeld. In de Nederlandse media wordt er met afschuw gesproken over die manier van spelen. Ajax en PSV hebben er niet heel lang geleden nog mee te maken gehad.

Quote Het is niet te doen tegen Ajax, alleen als je ze ontregelt. Dat gaat Ajax vervelend vinden. José Fortes Rodriguez

"Natuurlijk kan je harder tegen Ajax spelen", zegt Fortes Rodriguez. "Ik had vroeger wel zoiets: ik laat me de kaas niet van het brood eten. Ik kan me nog herinneren dat trainer Willem van Hanegem mij waarschuwde, toen we met AZ 4-0 achterstonden bij Roda JC. Ik dacht: ik schop er zo eentje doormidden. Willem schreeuwde naar me: 'Hé kleine! Rustig blijven!'. Maar tegenwoordig kom je niet meer echt spelers tegen die op het randje spelen." Nederlandse voetbalcultuur Maduro: "In Nederland zie je dat niet. Dat heeft met de Nederlandse voetbalcultuur te maken. Als je zo gaat spelen, dan wordt de ploeg uitgefloten. Dat past niet in onze cultuur. We irriteren ons mateloos aan de clubs uit andere landen die het wel doen, maar je moet wel weten dat in andere delen van de wereld het heel normaal is om zo te spelen", zegt de huidige trainer van Jong Almere City. Ajax speelt vanavond thuis tegen FC Groningen. Hoe bereidt de ploeg van trainer Danny Buijs zich voor op Ajax? Zie onderstaande video.

FC Groningen zet zich schrap voor Ajax: 'Altijd voor resultaat gaan' - NOS

Zo pakte SC Cambuur tijdens de afstraffing tegen Ajax (9-0) geen enkele gele kaart. Henk de Jong werd daarmee na afloop geconfronteerd, maar gelooft niet dat hard spel de oplossing is. "Als het niet je intentie is om te scoren en te voetballen, kun je beter thuisblijven. Gaat het mis, dan kunnen de mensen tenminste nog van Ajax genieten", zei de trainer van de Friese club. Maduro: "Als jij zwakker bent, dan kan je wel heel braaf en dapper de strijd aan gaan. Maar je kan je ook aanpassen en een resultaat over de streep trekken." Ontregelen Fortes Rodriguez beaamt dat: "Het is niet te doen tegen Ajax, alleen als je ze ontregelt. Dat gaat Ajax vervelend vinden. Dan ga je als voetballer andere dingen doen. Nederlandse voetbalclubs spelen niet puur om winnen. Het gaat om het tactische, mooi spel, opbouwen. Maar als je met die instelling tegen Ajax speelt, dan gaat het niet lukken."

Ontregelen dus. Maar dan komt het volgende Amsterdamse wapen om de hoek kijken. "De kracht van Ajax is dat ze nu ook een paar Zuid-Amerikanen in de selectie hebben", zegt Fortes Rodriguez. "Die kunnen daar wel goed mee omgaan. Ryan Gravenberch gaat geen trap teruggeven. Maar als je Lisandro Martínez, Edson Álvarez of Nico Tagliafico gaat irriteren, dan krijg je 'm wel terug. Gegarandeerd." En Groningen? Kunnen zij het Ajax lastig maken, vanavond in de Johan Cruijff Arena? Maduro: "Vorig jaar hebben ze twee keer in de thuiswedstrijden erg goed gespeeld tegen Ajax. Ze dwongen ze om de lange bal te spelen. Danny Buijs geeft zijn team lef. Je moet Ajax wel het gevoel geven dat het een moeilijke wedstrijd voor ze wordt. Als je dat niet doet, maak je het jezelf heel lastig." Fortes Rodriguez: "Buijs kan het juiste gif wel overbrengen op zijn groep. Je moet direct de toon te zetten. Het wil niet zeggen dat je de wedstrijd wint, maar je moet je niet zo laten aftroeven. Conclusie is dat Ajax te goed is. Er zijn maar een paar ploegen die weerstand kunnen bieden. PSV, Feyenoord, AZ, Utrecht. En ploegen als Twente en Groningen op een goede dag."