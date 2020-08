Ergernis over filmen reanimatie Bas van Wijk, nog geen signalement schutter

De 18-jarige Salim El Meriami, die zaterdag na een schietpartij Bas van Wijk uit Badhoevedorp reanimeerde in een poging diens leven te redden, is stomverbaasd over hoe omstanders zich gedroegen.

"In plaats van dat de hulpdiensten werden gehaald of dat de weg werd vrijgemaakt, stonden mensen te filmen", zegt El Meriami tegen AT5. "Dat iemand daar ligt en dat je dan een filmpje maakt. Ga je dat dan aan je vrienden laten zien of zoiets? Dat gaat er bij mij niet in."

Het 24-jarige slachtoffer werd zaterdag op een strand bij park De Oeverlanden in Amsterdam doodgeschoten. De toedracht is nog onduidelijk; mogelijk sprak Van Wijk iemand aan die een horloge van een vriend wilde stelen. De dader is voortvluchtig.

Acht minuten gereanimeerd

El Meriami zat op het moment van de schietpartij met vrienden iets verderop. "Een vriend rent in paniek op mij af en roept: 'Er is geschoten!'" El Meriami, in het bezit van een EHBO-diploma, rende direct naar het slachtoffer. Hij heeft de zwaargewonde Van Wijk naar eigen zeggen acht minuten gereanimeerd, maar het mocht niet baten. Hij hoopt dat zijn verhaal mensen aan het denken zet.

Volgens NH Nieuws heeft de familie van Van Wijk El Meriami bedankt voor zijn hulp. Hij waardeert dat, maar vindt het onnodig. "Je moet er voor elkaar zijn. Je bent niet alleen op de wereld."

Voor vrijdag is er een stille tocht georganiseerd. "Iedereen die vanuit zijn of haar hart aan deze tocht wil deelnemen, is daarbij welkom", laat de familie van Van Wijk aan het ANP weten. De nabestaanden benadrukken dat de stille tocht geen politiek karakter heeft. Meerdere politici hebben over Van Wijks dood getweet en zondag is er een demonstratie gepland in Amsterdam.

Nog geen signalement

Intussen kan de Amsterdamse politie vier dagen na het schietincident nog geen signalement van de dader geven. "We hebben meerdere getuigen gesproken en de uiterlijke kenmerken die zij noemen verschillen van elkaar. Daardoor hebben we onvoldoende informatie om een duidelijk signalement naar buiten te brengen", laat een woordvoerder weten. "We willen geen verwarring zaaien."

Kort na het schietincident riep de politie via Twitter en Burgernet op om uit te kijken naar een man van 20 tot 30 jaar met een lichte huidskleur en zwarte krullen. Later trok de politie dat bericht weer in. Dat signalement was volgens de woordvoerder door een getuige gegeven en bleek af te wijken van signalementen van andere getuigen. "Daarom hebben we het weer ingetrokken", zegt de woordvoerder.

Het stoort sommige mensen die op het strandje waren dat de politie onzorgvuldig was met het signalement. "Die jongens hadden een licht getinte huid", zei Justin gisteren tegen NRC. "Maar de politie schreef 'lichte huidskleur'." Bij De Telegraaf zei een kennis van het slachtoffer dat de schutter hoorde bij een groepje licht getinte mannen.

De nabestaanden zeggen dat ze weten "dat de politie het onderzoek met zorgvuldigheid en prioriteit uitvoert". De familie wil rust en vraagt het publiek en ook journalisten deze wens te respecteren.