Nabestaande gezinsmoord Dordrecht doet aangifte tegen politie en staat

Na de gezinsmoord moesten de Rijksrecherche en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek doen naar de rol van de politie in de zaak, maar volgens de Volkskrant is dit nooit gebeurd. De Rijksrecherche schoof de zaak door naar de Inspectie, maar die weigerde het omdat het onderzoek niet tot haar 'primaire werkproces' zou behoren. Struijs vindt dat het onderzoek nu alsnog moet worden uitgevoerd.

Een woordvoerder van de politie zegt dat er wél een uniforme richtlijn is voor het innemen van dienstwapens. Hij waarschuwt voor het "te veel protocolliseren, want daarmee kun je ook allerlei scenario's uitsluiten". "Volgens de korpspsycholoog worden wapens vaak te snel ingenomen, omdat leidinggevenden denken dat er iets is met die collega", stelt de woordvoerder in de krant.

Een nabestaande van de gezinsmoord in Dordrecht heeft deze week aangifte gedaan tegen de politie en de staat vanwege dood door schuld, schrijft de Volkskrant . Een politieman schoot in september 2019 zijn vrouw, zijn dochters van 8 en 12 jaar oud en zichzelf dood.

