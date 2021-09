Wekdienst 25/9: Aangepaste coronaregels gaan in • Protest in Den Haag

Maar eerst het weer: In het midden en noorden begint de dag grijs, in het zuiden is al vrij snel ruimte voor de zon. Later breekt op steeds meer plekken de zon door en het wordt 18 tot 23 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De aangepaste coronaregels gaan in. Dat betekent onder meer dat iedereen vanaf 13 jaar vanaf vandaag een coronatoegangsbewijs moet laten zien om binnengelaten te kunnen worden in horecagelegenheden, bij een kunst- of cultuurinstelling of om (sport)evenementen bij te kunnen wonen. Hier een overzicht van alle maatregelen.

Tegenstanders van het toegangsbewijs demonstreren in Den Haag. Ze lopen van het Malieveld naar Plein 1813 en terug.

Bij de WK wielrennen in België komen de vrouwen in actie bij de wegwedstrijd. Regerend wereldkampioen Anna van der Breggen rijdt haar allerlaatste wedstrijd als prof. De wedstrijd is vanaf 14.00 uur rechtstreeks te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

Wat heb je gemist?

De Nederlandse politie neemt de naam van Amber Alert in Nederland volledig over. Demissionair minister Grapperhaus heeft dat bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De politie krijgt voor onbepaalde tijd het exclusieve gebruiksrecht op de namen Amber Alert en Vermist Kind Alert in Nederland. Ook de internetdomeinen, socialemedia-accounts en beeldmerken komen in handen van de politie.

Mensen die Amber Alert volgen, blijven hierdoor meldingen ontvangen. "We zijn blij dat de politie en de minister Amber Alert blijven voortzetten en willen ze ermee feliciteren", zegt Amber Alert-oprichter Frank Hoen. Hij wil niet zeggen of er geld is betaald voor het gebruik van de naam en beeldmerken.

De politie maakte in april bekend te stoppen met Amber Alert en het eigen systeem Burgernet te gaan gebruiken bij vermissingen van kinderen. Dat werd door de Tweede Kamer tegengehouden onder leiding van JA21-leider Joost Eerdmans, die vroeg om een "warme overeenkomst". Er waren vooral zorgen dat het verdwijnen van de naam nadelig zou uitpakken voor het aantal opsporingen.

Ander nieuws uit de nacht:

Hoorn schuift besluit over standbeeld J.P. Coen op lange baan: Eerst wordt het eigen 'inclusiebeleid' tegen het licht gehouden en vervolgens wil de gemeente nieuwe gesprekken met inwoners voeren over racisme en uitsluiting.

Drie gewonden bij nachtelijk ongeluk op A67, andere betrokkenen nemen de benen: Zeker één van de twee betrokken auto's zou gestolen zijn geweest.

Zoon Braziliaanse president Bolsonaro besmet: Hij schrijft op Twitter dat hij één prik met het Pfizer-vaccin had gehad. Van de Braziliaanse afvaardiging naar de algemene VN-vergadering in New York is Eduardo Bolsonaro het derde lid dat positief test, na de minister van Volksgezondheid en een diplomaat.

En dan nog even dit:

Ongevaccineerde Nederlanders zullen zich vanaf vandaag moeten laten testen als ze bijvoorbeeld naar de kroeg willen gaan. Dat is lang niet overal even makkelijk.