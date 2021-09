Drie gewonden bij nachtelijk ongeluk op A67, andere betrokkenen nemen de benen

In Noord-Limburg is de politie op zoek naar inzittenden van een auto die ervandoor zijn gegaan na een ongeluk op de A67. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken en vielen drie gewonden, Zij zijn in onbekende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk was rond 03.00 uur ter hoogte van Maasbree. Een van de auto's vloog in brand. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Zeker één van de twee auto's zou gestolen zijn geweest.

Volgens de politie zijn "sommige betrokkenen" na het ongeluk gevlucht. De snelweg is afgesloten voor politieonderzoek.