Nieuwe coronamaatregelen vandaag: eind aan 1,5-meterregel, wel coronapas

Vandaag is het zover: de anderhalvemeterregel wordt losgelaten en ook het thuiswerkadvies verdwijnt. Daar staat tegenover dat een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig is voor de meeste horeca en voor evenementen.

Iedereen vanaf 13 jaar moet nu een coronapas laten zien in alle horecagelegenheden, behalve in afhaalrestaurants. De Kamer dwong vorige week ook af dat zo'n QR-code niet nodig is op terrassen. Bezoekers van terrassen moeten wel een CTB laten zien als ze binnen naar de wc willen.