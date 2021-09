Politie neemt naam van Amber Alert over

De Nederlandse politie neemt de naam van Amber Alert in Nederland volledig over. Demissionair minister Grapperhaus heeft dat bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De politie krijgt voor onbepaalde tijd het exclusieve gebruiksrecht op de namen Amber Alert en Vermist Kind Alert in Nederland. Ook de internetdomeinen, socialemedia-accounts en beeldmerken komen in handen van de politie.

Mensen die Amber Alert volgen, blijven hierdoor meldingen ontvangen. "We zijn blij dat de politie en de minister Amber Alert blijven voortzetten en willen ze ermee feliciteren", zegt Amber Alert-oprichter Frank Hoen. Hij wil niet zeggen of er geld is betaald voor het gebruik van de naam en beeldmerken.