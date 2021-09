Compoundteam loopt brons mis op WK handboogschieten

Bij de WK handboogschieten in het Amerikaanse Yankton is de Nederlandse ploeg er niet in geslaagd om brons te veroveren op het onderdeel compound.

Mike Schloesser, Max Verwoerdt en Sil Pater verloren in de troostfinale van de niet-olympische discipline van het Oostenrijkse team, dat na een 231-231 eindstand de shoot-off met 28-27 won.

Bij de vorige WK, in 2019 in Den Bosch, hadden Schloesser en Pater samen met Peter Elzinga wel brons veroverd. Bij deze WK had Oranje in de kwartfinales titelhouder Zuid-Korea verrast. Op het onderdeel recurve maakte Zuid-Korea z'n status als handbooggrootmacht wel waar met goud in alle teamwedstrijden.