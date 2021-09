Bayern München wint van hekkensluiter Greuther Fürth en blijft koploper

Bayern München heeft een eenvoudige zege geboekt bij hekkensluiter Greuther Fürth. De koploper was met 3-1 te sterk voor de club die afgelopen seizoen promoveerde naar de Bundesliga.

Greuther Fürth bood in eigen huis knap tegenstand aan Bayern München en was uit standaardsituaties zelfs een aantal keer gevaarlijk in de eerste helft. Maar de thuisploeg, met Nick Viergever en Jetro Willems in de basis, kon niet voorkomen dat Bayern halverwege met 2-0 voorstond.

Thomas Müller maakte het eerste doelpunt van de avond. Hij kreeg de bal via het been van een tegenstander voor zijn voeten en schoot raak via de binnenkant van de paal. Joshua Kimmich verschalkte doelman Sascha Burgert eveneens met een geplaatst schot en verdubbelde zo de voorsprong.

Rood voor Pavard

Snel na rust kreeg Bayern München een tegenvaller te verwerken. Benjamin Pavard kreeg rood na een harde tackle. Ook met tien man lukte het de club uit München kansen te creëren, maar het was Sebastian Griesbeck die de bal in eigen doel werkte en de 3-0 voor Bayern maakte.

In de slotfase maakte Timothy Tillman nog een eretreffer voor Greuther Fürth. Hij kopte de bal buiten bereik van doelman Manuel Neuer in het doel.