Gelegenheidscoach Van Gaal helpt Telstar aan zege, Bredase gifbeker moet leeg

Louis van Gaal deelt in de feestvreugde van Telstar na de zege op koploper Jong AZ. - ANP

Louis van Gaal heeft zijn eenmalige optreden als coach van Telstar bekroond met een klinkende zege op Jong AZ. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie verloor in een sfeervol Velsen met 1-0. Omdat ook nummer twee Jong FC Utrecht struikelde bij De Graafschap (2-2), is Excelsior de nieuwe koploper in de eerste divisie. De Rotterdammers hebben daardoor ook de eerste periode voor het grijpen. Volgende week valt daarin de beslissing.

Stoute plannetjes Het begon met een stout plannetje van de flamboyante Telstar-voorzitter Pieter de Waard. Zou het niet leuk zijn als Louis van Gaal een keer op de bank zou willen zitten bij een competitieduel van de Witte Leeuwen? Voor het goede doel, in dit geval Stichting Spieren voor Spieren en Stichting Durf te Dromen. Immers, Van Gaal speelde in het seizoen 1977/78 zelf voor Telstar en koestert warme herinneringen aan die tijd. Bovendien is hij een goede bekende van Telstar-coach Andries Jonker, zijn voormalig assistent. Van Gaal, toen nog als gepensioneerd voetbaltrainer residerend in Portugal, hapte toe. En als Van Gaal zijn woord geeft, dan komt hij zijn belofte na. Ook al verruilde hij zijn pensioen voor een terugkeer als bondscoach.

Echte 'Van Gaal-voetballers' Op woensdag stond Van Gaal opeens op het trainingsveld in Velsen om Telstar klaar te stomen voor het duel met Jong AZ. En laat dat nu net de ploeg zijn van zijn vroegere pupil Maarten Martens. Een echte Van Gaal-voetballer", aldus Van Gaal.

Van Gaal op het veld als hoofdtrainer Telstar: 'Begrijp je wat ik bedoel?' - NOS

Van Gaal predikte 'totale pressing' en daar slaagde Telstar in de beginfase tegen Jong AZ heel aardig in. Aanvoerder Glynor Plet tekende binnen tien minuten voor de enige treffer, zij het met wat fortuin. Hij werd in stelling gebracht door een goede dribbel van Rashaan Fernandes en frommelde de bal via een verdediger van Jong AZ in het doel achter doelman Sem Westerveld, zoon van oud-international Sander. Koeman flirt met rood Na rust zette Jong AZ nog alles op alles om een nederlaag te voorkomen, maar doelman Ronald Koeman - zoon van oud-international Ronald Koeman - hield zijn doel met man en macht schoon. In de slotfase flirtte Koeman junior zelfs even met een rode kaart, na een wilde actie buiten de eigen zestien, maar dat lot (zoals zijn vader eerder deze week wel overkwam) bleef hem bespaard. Als ware het de halve finale van de Champions League sleepte Telstar de zwaarbevochten zege binnen. En Van Gaal? Die genoot er zichtbaar van.

Louis van Gaal geniet van de overwinning van Telstar op Jong AZ. - ANP

Excelsior en ADO Den Haag profiteerden van de misstap van Jong AZ. Excelsior won thuis met 3-0 van Jong PSV. Topscorer Thijs Dallinga maakte er twee en staat inmiddels op acht treffers in evenzoveel optredens. De Kralingse club is de nieuwe koploper, maar heeft hetzelfde puntenaantal als ADO Den Haag. De geplaagde residentieclub, die buiten het veld nog altijd in onzekerheid verkeert over het voortbestaan, versloeg in eigen stadion Roda JC met 2-0.