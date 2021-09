Verdachte Huawei-topvrouw terug naar China, ook Canadezen in China vrijgelaten

De VS heeft de aanklachten laten vallen tegen Meng Wanzhou, de Chinese topvrouw van Huawei die drie jaar geleden op Amerikaans verzoek werd opgepakt in Canada. Ze heeft een deal met de aanklager gesloten.

Meng heeft Canada inmiddels verlaten en is op weg naar China. Kort na dat nieuws maakte de Canadese premier Trudeau bekend dat twee Canadezen die vastzaten in China op hun beurt zijn vrijgelaten en in het vliegtuig zitten naar Canada.

Handelsembargo

Meng werd in december 2018 aangehouden op het vliegveld van Vancouver, vlak voor een ronde belangrijke handelsgesprekken tussen Peking en de regering-Trump. De VS beschuldigde Meng ervan via een Huawei-dochterbedrijf het handelsembargo tegen Iran te hebben geschonden met de verkoop van computeronderdelen. Het land vroeg Canada om uitlevering om haar voor fraude te kunnen berechten. Meng ontkent schuld.

Door de arrestatie van de dochter van de oprichter van Huawei verslechterde de toch al koele relatie tussen China en de VS verder. En ook tussen Canada en China ontstond een diplomatieke rel. Kort na de arrestatie van Meng werden een Canadese zakenman en een oud-diplomaat in China opgepakt vanwege spionage. Een van hen werd vorige maand veroordeeld tot elf jaar cel.

De aanklager in de VS ziet nu van vervolging van Meng af als zij zich gedurende een proeftijd van vier jaar aan bepaalde voorwaarden houdt. Welke dat zijn is nog niet bekendgemaakt. De rechtszaak tegen de IT- en telecomreus Huawei wil de aanklager nog wel voortzetten. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Opgelucht

Kort na de Amerikaanse bekendmaking bepaalde een Canadese rechter dat Meng het land mocht verlaten. De afgelopen jaren stond ze in Vancouver onder huisarrest.

Buiten het gerechtsgebouw stond een opgeluchte Meng de pers te woord. "De afgelopen drie jaar is mijn leven op zijn kop gezet", zei ze. "Maar ik ben ervan overtuigd dat achter de wolken de zon schijnt. Het was een ervaring van onschatbare waarde."

Premier Trudeau zei vervolgens op een persconferentie dat China de zakenman en de oud-diplomaat uit Canada had vrijgelaten. Hij meldde niet of er een deal is gesloten met China. "Het is voor ons allemaal goed nieuws dat ze op weg zijn naar hun gezin", sprak hij. "De afgelopen 1000 dagen hebben ze kracht, doorzettingsvermogen en genade getoond."