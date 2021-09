Feyenoord-vrouwen winnen eerste eredivisieduel ooit, ook PEC en Ajax juichen

Feyenoord viert de eerste treffer in Alkmaar - Orange Pictures

Feyenoord heeft voor het eerst in de geschiedenis een wedstrijd in de eredivisie voor vrouwen gewonnen. Na twee gelijke spelen was het in het derde duel in het bestaan van het team raak: de Rotterdamse ploeg versloeg VV Alkmaar met 2-1. Feyenoord, dat de eerste twee duels gelijkspeelde, schoot uit de startblokken in Alkmaar. Al na tien minuten stond het 2-0, dankzij twee goals van Sophie Cobussen. De Alkmaarse ploeg maakte voor de pauze nog wel de aansluitingstreffer via Charlotte Hulst, maar in de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. Ajax ontsnapt Ajax ontsnapte op eigen veld aan nieuw puntenverlies tegen Heerenveen. De Amsterdamse ploeg, die aan de eerste drie duels vier punten overhield, kwam na rust op voorsprong. Chasity Grant schoot de 1-0 binnen na een snelle uitval, maar zo makkelijk gaf Heerenveen zich niet gewonnen.

Chasity Grant (l) maakt de 1-0 voor Ajax - Pro Shots

Roos van der Veen maakte de gelijkmaker voor Heerenveen met een afstandsschot, waarna Ajax in de laatste tien minuten halsoverkop op jacht ging naar nog een treffer. Een vrije trap van Sherida Spitse belandde op de paal, maar een minuut voor tijd konden de Ajacieden toch nog juichen: de net ingevallen Eshly Bakker maakte de 2-1.

PEC koploper na derde zege op rij PEC, dat dit seizoen al twee van de drie duels wist te winnen, had het in de eerste helft lastig met het lager geplaatste ADO in Zwolle. PEC-keepster Moon Pondes hield haar ploeg op de been en in de tweede helft wist de Zwolse ploeg de klus toch nog snel te klaren.

AFGELOPEN | Wat een heerlijke tweede helft! PEC Zwolle Vrouwen wint met 3-0 van ADO Den Haag Vrouwen en boekt daarmee de derde zege op rij! #pecado #PureEnergieEV #peczwollevrouwen pic.twitter.com/2eEp6mNjlp — PEC Zwolle Vrouwen (@PECVrouwen) September 24, 2021