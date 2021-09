Honderden bij wake in VK voor vermoorde basisschooldocent Sabine Nessa

Honderden mensen hebben zich verzameld op Pegler Square in de Zuid-Londense wijk Kidbrooke waar Nessa woonde. Haar zus barstte tijdens een emotionele toespraak in tranen uit. "Wij zijn een fantastische, liefhebbende, mooie vrouw verloren, die te vroeg is gestorven", zei ze. "Het voelt alsof we in een nachtmerrie verzeild zijn geraakt en er niet meer uit kunnen komen. Geen enkele familie zou moeten meemaken wat ons is overkomen."

Nessa werd een week geleden vermoord toen ze van haar huis naar een pub liep waar ze had afgesproken, een wandeling van vijf minuten. Haar lichaam werd de volgende dag gevonden in een park vlak bij het café.

Hundreds of people here for the vigil for Sabina Nessa Pegler Square, Kidbrooke South London #SayHerName #SabinaNessa pic.twitter.com/Dzg97VUQYs

Ook elders in Engeland, zoals in Bristol en Brighton, wordt stilgestaan bij de moord op de jonge lerares. Kate Middleton, de hertogin van Cambridge, heeft op Twitter haar medeleven betuigd aan de vrienden en familie van het slachtoffer. "Ik ben bedroefd omdat er weer een onschuldige jonge vrouw op straat is omgekomen", twitterde de vrouw van prins William vlak voor de wake begon.

Veiligheid vrouwen op straat

De moord op Nessa heeft in Groot-Brittannië opschudding gewekt en het debat over de veiligheid van vrouwen op straat is weer opgelaaid. Ruim een half jaar geleden werd in Londen ook een vrouw vermoord tijdens een wandeling op straat, de 33-jarige Sarah Everard. Haar lichaam werd een week later teruggevonden in een bos in de buurt van de hoofdstad. Een politieagent is aangeklaagd voor de moord.

Wie er verantwoordelijk is voor de dood van Nessa is nog niet duidelijk. Een 38-jarige man werd gisteren opgepakt als verdachte in de zaak, maar is vandaag weer vrijgelaten. Volgens de politie blijft hij wel verdachte in de zaak.

Ook heeft de politie beelden van een beveiligingscamera vrijgegeven waarop een man te zien is die zich in de buurt van haar huis ophoudt en iets in zijn handen heeft. Verder is er een foto van een auto gepubliceerd die vermoedelijk van die man is. De politie roept iedereen op die de man of auto herkent zich te melden.