Rode kaart kost Koeman twee duels, Frenkie de Jong moet één wedstrijd toekijken

Ronald Koeman mag twee wedstrijden niet op de bank zitten bij FC Barcelona. De trainer van de Catalaanse club moet een schorsing uitzitten, vanwege de rode kaart die hij kreeg bij het duel met Cádiz (0-0).

Koeman was door scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande weggestuurd, omdat hij zijn beklag deed na een incident met Sergio Busquets die een tweede bal in het veld had weggetrapt.

Daardoor mist de Nederlandse coach de ontmoetingen met Levante (26 september) en regerend landskampioen Atlético Madrid (2 oktober).

Ook Frenkie de Jong moest het veld voortijdig verlaten bij de wedstrijd tegen Cádiz. Hij kreeg twee keer geel en moet één duel schorsing uitzitten. Barcelona had eerder op vrijdag al laten weten in beroep te gaan tegen de straf voor De Jong, maar dat protest werd door de tuchtcommissie afgewezen.

Koeman kan nog wel in beroep gaan.

Stroeve start Barcelona

Koeman kent een lastige start van het seizoen in La Liga. Barcelona won twee van de vijf competitiewedstrijden en speelde drie keer gelijk. In de Champions League werd de ploeg van Koeman vorige week in Camp Nou overklast door Bayern München (0-3).

Voorzitter Joan Laporta liet voor het treffen met Cádiz weten dat de uitkomst van dat duel geen gevolgen zou hebben voor Koeman.