Rutte vraagt bij VN aandacht voor 'schaduwpandemie': geweld tegen vrouwen

Demissionair premier Rutte heeft er bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op aangedrongen om in de wereldwijde strijd tegen het coronavirus niet alleen aandacht te hebben voor de ziekte zelf, maar ook voor de maatschappelijke gevolgen ervan. Geweld tegen vrouwen noemde hij een 'schaduwpandemie'.

"Het was voor vrouwen extra gevaarlijk om thuis te blijven tijdens de lockdowns: huiselijk geweld is dramatisch toegenomen", zei Rutte in New York. "Over het algemeen zijn de kwetsbaren in de samenleving het hardst getroffen door de crisis." Als voorbeeld noemde hij vrouwen die door de pandemie hun baan in de textielindustrie verloren en jongeren die niet naar school konden, met name meisjes.

Hij voegde eraan toe dat sommige landen de coronamaatregelen als excuus gebruikten om mensenrechten zoals vrijheid van meningsuiting te beknotten. "Veel mensenrechtenactivisten en maatschappelijke organisaties lijden daaronder." Rutte noemde die landen niet bij naam.

De strijd tegen corona is volgens Rutte nog altijd het meest acute probleem wereldwijd. Hij riep op tot wereldwijde solidariteit, "want niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is". Volgens hem moeten er daarom meer vaccins worden geproduceerd en moeten die worden gedeeld met armere landen.

Klimaatverandering

Verder zei hij dat de overname van Afghanistan door de Taliban "20 jaar werk ongedaan dreigt te maken". Volgens de demissionair premier is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken, "maar we moeten de reputatie van de Taliban in ons achterhoofd houden".

Met betrekking tot de zware overstromingen in West-Europa riep hij op tot internationale samenwerking tegen klimaatverandering. "Politieke spanningen mogen het bereiken van doelen niet in de weg staan. We kunnen toekomstige generaties niet opzadelen met het probleem."

Rutte erkende dat het extreme weer, de val van Afghanistan en de opgelaaide pandemie tot een "zomer vol zorgen" hadden geleid, maar maande zijn gehoor niet cynisch of fatalistisch te worden. "Dat is mijn boodschap. Vooral vandaag, vooral hier. Want het VN-hoofdkwartier is een baken van internationale samenwerking, waar we samen oplossingen kunnen vinden. Zelfs als de problemen te groot en te complex lijken."

Vanavond heeft Rutte nog een ontmoeting met VN-secretaris-generaal Guterres en voert hij overleg met verschillende regeringsleiders.