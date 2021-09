Nabestaanden maken met verhalen over 'ijzig gemis' diepe indruk op MH17-rechters

De ouders van de omgekomen Astrid Hornikx vertelden vanochtend samen hun verhaal. "Omdat dit leed niet alléén te dragen is", verklaarde de vader van Astrid. Haar moeder hield een armband omhoog met as en een haarlok van hun dochter. In de armband zat ook aarde uit Oekraïne, de plek waar het ramptoestel in 2014 werd neergeschoten.

De dood van 298 mensen laat duizenden achter in verdriet. Deze conclusie van een nabestaande van de MH17-ramp werd vandaag aangehaald in de rechtbank bij Schiphol, aan het slot van het spreekrecht in de zaak.

De afgelopen weken maakten duidelijk hoeveel levens stil zijn komen te staan en hoeveel gezinnen zijn ontwricht na het neerschieten van het toestel van Malaysia Airlines in 2014.

"Wat mij iedere keer heeft verrast is de hoeveelheid ellende die op tafel kwam", zegt nabestaande Anton Kotte. Hij was de volle drie weken aanwezig in de rechtbank om de verhalen te horen van alle "uit elkaar gespatte families".

Depressies

Nabestaanden beschreven hoe pijnlijk het was om het huis van hun dierbare leeg te halen of dat het niet meer lukt om verjaardagen en feestdagen te vieren. Er kwamen mensen aan het woord die PTSS opliepen, worstelden met depressies of in therapie moesten na het zien van de beelden van brandende wrakstukken.

"Mijn zoontje van 3 herkende op tv het neergestorte vliegtuig, dat hij op Schiphol had gezien tijdens het uitzwaaien", vertelde Hanny Pratiwi vandaag. "Hij wist dat dat het vliegtuig was waar zijn oma in zat. Inmiddels is hij 10 en kan hij nog steeds niet over haar praten, omdat hij er verdrietig van wordt."

Anton Kotte had gehoopt dat het vele verdriet na zeven jaar ergens een plaatsje zou hebben gekregen, maar het tegendeel blijkt waar. Het spreekrecht heeft blootgelegd dat er nog veel onverwerkt leed is. "Mensen zitten nog volop in de stress, midden in de verwerking, soms ook onder de medicijnen."

Meerdere nabestaanden raakten hun baan kwijt, omdat de rouw langer duurde dan hun werkgever acceptabel vond. "Eerst was er nog begrip, maar ook dat houdt een keer op", schetste een van hen.

Boosheid

Wat de afgelopen weken ook overheerste, was woede over de opstelling van Rusland. Dat land is volgens het internationale onderzoeksteam en de nabestaanden overduidelijk betrokken bij het neerschieten van de MH17, maar ontkent iedere betrokkenheid ermee.

"Ik word boos als ik ook maar iets over Rusland hoor", schreef Martin Huntjens in een voorgelezen verklaring. Hij was ongeneeslijk ziek en maakte het spreekrecht niet meer mee.

"We zijn beland in een politiek spel waarbij niemand mans genoeg is om verantwoordelijkheid te nemen", zei nabestaande Astrid Kroon. "Dat maakt het voor ons extra zwaar." Ook hebben ze veel last van de desinformatie en de complottheorieën die worden verspreid.