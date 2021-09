Modemerk Saint Laurent stopt met bont: 'ze moesten met hun tijd mee'

Modemerk Saint Laurent stopt vanaf 2022 met het gebruik van bont. Dat heeft Kering, het Franse moederbedrijf van het modemerk, vandaag bekendgemaakt. Ook het Italiaanse modemerk Brioni, dat onder het moederbedrijf valt, zal geen bont meer in zijn collecties gebruiken. Saint Laurent en Brioni zijn de laatste merken van het moederbedrijf die nog bont gebruiken.

Gucci was het eerste grote merk van het bedrijf dat in 2017 aankondigde te stoppen met het gebruik van bont. Daarna volgden onder meer Balenciaga en Alexander McQueen. Kering spreekt in zijn verklaring van vandaag over verbetering van dierenwelzijn en zegt dat "de wereld veranderd is, samen met onze klanten en luxe moet zich daaraan aanpassen".

Het stoppen met gebruik van bont is geen recente ontwikkeling. Een van de eerste grote merken die aankondigde te stoppen met bont was Calvin Klein in 2014. Hoofdontwerper Klein zei onder meer dat het niet aansloot bij "mijn eigen overwegingen over het humaan behandelen van dieren" en dat bont simpelweg niet meer paste bij de filosofie van het bedrijf". Andere luxe merken die geen bont meer gebruiken zijn onder meer Chanel, Armani en Versace.

Meegaan met de tijd

Ook José Teunissen, decaan van het London College of Fashion, spreekt over de merken die Kering zijn voorgegaan en is daarom weinig verrast dat Kering stopt met het gebruik van bont. "In klassieke couture ging het om het gebruik van de allerbeste materialen. Bont hoorde daar in het verleden ook bij. Je ziet dat bont steeds meer wordt meegenomen in de hele discussie over klimaatverandering, duurzaamheid en de manier waarop we met omgaan met beesten."

Hoewel nog een aantal grote modemerken bont gebruiken, dragen ze dat volgens Teunissen niet meer groot uit. "Maar dat wil nog niet zeggen dat niemand het meer gebruikt. Het kan nog ook in kleine dingen zitten: in de voering van kleding of in accessoires". Toch denkt zij dat ook die bedrijven op termijn stoppen met het gebruik van bont. "Ik denk dat ze op gegeven moment voelen dat ze met hun tijd mee moeten gaan."

Dierenrechtenactivisten en organisaties als PETA roepen bedrijven al jaren op om te stoppen met gebruik van bont. Dierenrechtenorganisatie Humane Society International laat weten blij te zijn met de beslissing van vrijdag en zegt "druk te blijven uitvoeren op de paar andere modebedrijven die bont verkopen".