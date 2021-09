Indiase bendeleider in rechtbank doodgeschoten

In een rechtbank in de Indiase hoofdstad New Delhi is een bendeleider doodgeschoten toen hij werd voorgeleid aan de rechter. Twee schutters openden het vuur op Jitendra Gogi voordat ze zelf door bewakers werden doodgeschoten.

De ongeveer 30-jarige Gogi was als gangster berucht in Delhi en gold lange tijd als een van de meest gezochte mannen van de stad. Hij moest terechtstaan voor afpersing, berovingen en moorden, zoals het ombrengen van een populaire zanger die tegen hem zou getuigen.

Gogi was met zijn netwerk van tientallen handlangers al jarenlang verwikkeld in een bloedige bendeoorlog met rivaliserende criminelen. Volgens de politie hoorden de schutters vandaag tot een van die bendes.

Hoe de daders wapens de rechtbank binnen hebben gekregen is niet duidelijk. Advocaten spreken er schande van dat de beveiliging blijkbaar niet afdoende was.