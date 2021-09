Hoe is het met 'vraagteken' Van der Poel? 'Hoop rol te spelen in de finale'

"Ik ben er weer bij, hé." Mathieu van der Poel lacht breeduit voordat het interview bij het hotel van de Nederlandse wielerploeg begint. Er hing lang een vraagteken boven het hoofd van de grootste troef van de Nederlandse ploeg, maar zondag gaat hij toch van start in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen.

Van der Poel voor WK: 'Geen zin om er na 200 kilometer afgereden te worden' - NOS

Pas na vorig weekend hakte Van der Poel, die anderhalve maand aan de kant stond met een rugblessure, de knoop door. "Toen ik doorhad dat het wel de moeite was om mee te doen, dat ik niet voor niks naar hier naartoe zou komen", legt hij uit. Het is duidelijk: Van der Poel ziet het niet zitten om zondag in de rondte te rijden als pelotonvulling. "Ik hoop dat ik een rol van betekenis kan spelen in de finale. Ik heb geen zin om er na 200 kilometer afgereden te worden, uiteraard."

De 26-jarige Van der Poel stond door zijn blessure anderhalve maand aan de kant. Na zijn val in de olympische mountainbikewedstrijd tobde de blikvanger van de Nederlandse ploeg met rugklachten; hij brak een hoogtestage in Livigno af en meldde zich af voor de WK mountainbike en de Benelux Tour. Op 12 september maakte Van der Poel zijn rentree en daarna reed hij nog twee koersen. In zijn eerste wedstrijd, de Antwerp Port Epic, kon hij zelfs meteen weer juichen.

Mathieu van der Poel wint bij zijn rentree meteen de Antwerp Port Epic - ANP

"De eerste koers ging beter dan verwacht. De rugpijn werd beter en beter om te verdragen en af en toe kon ik toch eens koers maken. Dat waren voor mij voldoende bewijzen om hiernaartoe af te zakken." "Ik heb er de laatste maand hard gewerkt om toch een goed niveau te halen. Ik denk wel dat dat gelukt is." 'Rug gaat het sowieso wel houden' Toch is Van der Poel, vooral vanwege die vraagtekens, zondag geen topfavoriet. Dat is zijn eeuwige rivaal, Wout van Aert. De Nederlandse kopman kan zelf de vraagtekens achter zijn naam, over zijn rug en zijn conditie, ook niet helemaal wegnemen. "Op zich is het goed te doen met de rug. Als ik zou weten dat het me na 200 kilometer belemmert, zou ik hier niet zijn. Die gaat het sowieso wel houden. De conditie is dan weer het andere vraagteken." Wout van Aert ging er vorige week al vanuit dat Van der Poel zondag wel zou starten. "Goed dat hij op tijd hersteld is."

Van Aert over Van der Poel: 'Goed dat Mathieu op tijd hersteld is' - NOS

Hoe dan ook is Van der Poel blij dat hij zondag weer een grote koers kan gaan rijden. Want de afgelopen periode is hem toch wel zwaar gevallen. "Altijd als ik dacht dat ik terug op de goede weg was, moest ik weer rust nemen. Dat was wel vervelend." "Ik ben wel blij dat ik hier toch ben geraakt. Ik heb afgelopen maand elke dag bij de kine (therapeut) gezeten na mijn trainingen. Ik heb er alles aan gedaan om hier te staan. Dit is wel een uniek kampioenschap dat ik voor geen goud wilde missen."