Roeier Metsemakers maakt uitstapje à la Van der Poel en gaat open zee trotseren

Het coastal roeien vindt daarentegen plaats op open zee. Over een parcours van 6 kilometer moeten de roeiers om boeien heen varen en de elementen trotseren. Volgende week vinden voor de kust van Lissabon de wereldkampioenschappen plaats. "De WK worden mijn eerste echte wedstrijd daarin. Ik spring meteen in het diepe, letterlijk."

Net niet olympisch

De discipline op open water was in de race om over drie jaar in Parijs olympisch te zijn, maar viel net buiten de boot. "De hoofdmoot blijft baanroeien", laat Metsemakers dan ook weten. "Dit is een klein uitstapje voordat we daar weer mee beginnen."

Het is echter nog niet zeker of Metsemakers ook richting Parijs 2024 weer deel uit zal maken van de selectie van de dubbelvier. "Wat nu in Tokio de snelste opstelling was, hoeft volgend jaar of over drie jaar niet de snelste opstelling te zijn. Je moet een open blik houden."