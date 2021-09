Giftige vulkaanwolk La Palma drijft richting Nederland

Door de vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma drijft een wolk met een verhoogde concentratie giftig zwaveldioxide richting het noordwesten van Europa. In de nacht van zaterdag op zondag bereikt de wolk Nederland.

Volgens het RIVM is er op dit moment geen reden te veronderstellen dat er risico's voor de volksgezondheid optreden, maar het instituut houdt de luchtkwaliteit wel extra in de gaten.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van meetgegevens van het luchtmeetnet, dat op ongeveer vijftig plaatsen in Nederland meet of er vervuilende stoffen in de lucht zitten. "We volgen de metingen nauwlettend, vooral voor zwaveldioxide", aldus het RIVM. De metingen zijn te zien op de website van het luchtmeetnet.

Twee lavastromen

De vulkaan op het Canarische eiland barstte zondag uit. Die eruptie heeft twee lavastromen veroorzaakt die over het eiland naar de zee stromen en honderden huizen en een school hebben opgeslokt. Duizenden personen en tientallen toeristen moesten worden geëvacueerd.

Een van de lavastromen is inmiddels tot stilstand gekomen. De tweede beweegt nog heel langzaam en is aan de voorkant inmiddels 500 meter breed. Als de lava de zee bereikt kan dat tot explosies en het vrijkomen van giftige dampen leiden.

Nieuwe uitbarsting

De explosies bij de vulkaan zelf zijn vandaag weer verhevigd en de brandweer heeft zich moeten terugtrekken. Ook zijn nog eens drie dorpen geëvacueerd vanwege een nieuwe uitbarsting.

Luchtvaartmaatschappij Iberia en de lokale maatschappij Binter hebben voor de rest van de dag alle vluchten geschrapt vanwege de grote aswolk uit de vulkaan.