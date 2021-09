Puigdemont vrijgelaten in afwachting van besluit over uitzetting naar Spanje

Carles Puigdemont mag een besluit over uitlevering naar Spanje in vrijheid afwachten. De voormalige Catalaanse leider werd gisteravond opgepakt op het Italiaanse eiland Sardinië, waar hij een cultureel festival zou bijwonen.

Zijn advocaat verwacht dat het enkele weken zal duren voordat duidelijk is of Puigdemont aan Spanje wordt uitgeleverd. In de tussentijd mag de Catalaan het eiland niet verlaten.

Puigdemont ontvluchtte Spanje in 2017, nadat hij als regionaal leider een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid had gehouden. De Spaanse regering noemde de volksraadpleging illegaal en veroordeelde negen Catalaanse separatisten tot jarenlange gevangenisstraffen. Ook Puigdemont hangt bij terugkeer 25 jaar cel boven het hoofd.

Spanje vroeg al vaker om uitlevering van Puigdemont maar rechters in zowel België als Duitsland gaven daar geen gehoor aan. Puigdemont genoot bovendien parlementaire onschendbaarheid nadat hij in 2019 tot Europarlementariër was gekozen. Die status werd hem eerder dit jaar ontnomen.

Demonstraties

Puigdemont bracht een bezoek aan Sardinië omdat sommige eilanders Catalaans spreken en van oudsher pleiten voor onafhankelijkheid van het eiland van Italië. Na zijn arrestatie verzamelden zich enkele betogers bij het politiebureau die "Vrijheid, vrijheid" scandeerden.

Ook in Barcelona gingen mensen vandaag massaal de straat op om steun te betuigen aan Puigdemont. De Catalaanse leiders twijfelen aan de bereidheid van de Spaanse regering om een compromis te vinden. "Een oplossing kan alleen door een rechtstreekse discussie komen, niet via de rechter."