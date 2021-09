Nederlands Film Festival van start: hoe is de filmsector corona doorgekomen?

Vorig jaar waren de filmliefhebbers grotendeels veroordeeld tot online-vertoningen, maar vanavond gaat het Nederland Film Festival weer echt van start - nog wel op anderhalve meter. Intussen heeft de coronacrisis ook in de filmwereld zijn sporen nagelaten. Hoe staat de sector ervoor?

Pieter Kuijpers, mederegisseur en producent van de miniserie The Spectacular die op het NFF in première gaat, ondervond de nodige gevolgen van de crisis. Allereerst was er het drama dat de bioscopen dichtgingen waardoor er geen geld verdiend meer kon worden. "Gelukkig is er ontzettend snel geschakeld door het Filmfonds het het ministerie van OCW. We kregen extra geld zodat we iedereen konden doorbetalen."

Daarnaast zorgde covid-19 voor veel praktische problemen. De opnames van de serie moesten eerst worden uitgesteld. Toen er eenmaal een coronaprotocol lag voor de filmsector was het weliswaar weer mogelijk om te draaien, maar wel met allerlei beperkingen. "Hele scènes moesten worden omgeschreven", herinnert Kuijpers zich. "Want je kon niet meer met twintig man in een kleine ruimte, of in een bejaardenhuis filmen."

Trailer The Spectacular: