Aanvoerder Toornstra: 'Het is leuk om Feyenoorder te zijn op dit moment'

Het enthousiasme is dan ook groot bij eenieder die bij Feyenoord betrokken is. "Dat is voor een speler alleen maar mooi. Daar moeten we ook zeker van genieten", benadrukt de bejubelde maker van de 0-1 en 0-3 tegen PSV. "Maar je moet wel in je achterhoofd houden, dat het ook aan ons ligt hoe lang dit gevoel gaat blijven."

Vooral niet na de 4-0 winst van afgelopen zondag in de topper tegen PSV in Eindhoven.

"Ja, de start is zeker fantastisch geweest", kan ook de 32-jarige Toornstra niet anders concluderen. Na een stroef begin werd op overtuigende wijze de groepsfase van de Conference League veiliggesteld en in de competitie heeft de nieuwe aanvoerder na vijf wedstrijden met alleen een nederlaag bij FC Utrecht ook niet veel te klagen.

Jens Toornstra loopt al weer even mee bij Feyenoord. In 2014 meldde hij zich voor het eerst bij de stadionclub in Rotterdam-Zuid, waar de middenvelder sindsdien hoge pieken en diepe dalen meemaakte. Op dit moment gaat het, onder leiding van de nieuwe trainer Arne Slot, weer crescendo bij Feyenoord.

Toornstra: 'We willen laten zien dat we een reeks kunnen neerzetten' - NOS

"We wilden na PSV heel graag laten zien dat we een reeks konden neerzetten. Tegen Heerenveen is daarvoor de eerste stap gezet", blikt hij terug op de 3-1 thuiszege van woensdag. "Het veldspel was niet altijd even goed, maar we hebben ze grote delen van de wedstrijd wel onze wil opgelegd."

En dat is precies wat de van AZ overgekomen Slot beoogt. Een wereld van verschil met vorig seizoen, toen Feyenoord er onder Dick Advocaat een veel behoudender speelstijl op na hield. "Daar is niks verkeerds aan", vindt Toornstra. "Want zo hebben we ook heel veel resultaten behaald. Maar we spelen nu met heel veel druk op de helft van de tegenstander, met heel veel intensiteit. Dat is een groot verschil."

Resultaten versnellen proces

Die nieuwe, veel aanvallender aanpak heeft de ploeg zich opmerkelijk vlot eigen gemaakt. "Het implementeren van een andere speelstijl is een proces en dat proces versnelt als in het begin meteen de resultaten goed zijn. Dat was heel fijn. Het is nu aan ons om stappen te blijven maken en dominant te blijven in onze wedstrijden."

Toornstra roemt de inbreng van Slot. "Alles wat wij doen zit een gedachte achter. De oefeningen op de training zijn altijd gericht op de volgende wedstrijd. Dat doet hij heel goed."