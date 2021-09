OM: met aanhouding 9 verdachten is terroristische dreiging afgewend

Een arrestatieteam van de politie - ANP

De politie heeft gisteren in Eindhoven negen mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van en trainen voor een terroristische aanslag. De verdenkingen zijn dermate serieus, dat het Openbaar Ministerie ervan overtuigd is dat er een terroristische dreiging is afgewend. Wat het doelwit was, wil het OM op dit moment niet zeggen, dat wordt nog onderzocht. Het voorbereiden van een terroristisch misdrijf betekent volgens het OM dat er kennis en inlichtingen werden vergaard. "Dat kan voor zichzelf zijn of voor anderen", zei een woordvoerder. De verdachten zijn tussen de 18 en 31 jaar oud en hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn geboren in Nederland en een in Afghanistan. Ze worden ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

De mannen zouden volgens justitie sympathiseren met het jihadistisch gedachtengoed van Islamitische Staat. De politie heeft gisteren acht woningen doorzocht, daarbij zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Wel is "een groot aantal gegevensdragers" in beslag genomen. Het onderzoek van het OM en de Landelijke Recherche begon afgelopen zomer op basis van informatie van de AIVD. De verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die bepaalt of de aanhouding rechtmatig was. Op dit moment mogen de verdachten alleen met hun advocaat contact hebben. Advocaat betreurt actie OM Het advocatenkantoor van Serge Weening staat twee van de verdachten bij. Hij wil niet ingaan op de relatie tussen de verdachten en de verdenkingen van het OM. "Ik betreur dat het OM de aanhoudingen in dit vroege stadium naar buiten heeft gebracht", zegt Weening tegen de NOS. "Het lijkt erop dat het OM er geen rekening mee heeft gehouden dat het nog om verdachten gaat. Elke Nederlander denkt nu dat de verdachten iets met terrorisme te maken hebben." Politiehelikopter Een buurtbewoner van het Eindhovense stadsdeel Woensel, waar de aanhoudingen plaatsvonden, zegt tegen de NOS dat er gisterochtend vroeg een politiehelikopter boven de wijk cirkelde. "Ik schrok om 5.00 uur wakker", zegt ze. "Het heeft ongeveer 20 tot 25 minuten geduurd voordat de helikopter weer wegvloog. Nu begrijp ik waarom die boven de wijk vloog." Volgens de getuige is de buurt waar de invallen plaatsvonden een doorsnee oude wijk. "Er wonen expats en ook studenten", zegt ze. "Het is een typische wijk waar nog voor elkaar gezorgd wordt, maar waar ook de criminaliteit oprukt."