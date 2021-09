9 mannen aangehouden voor voorbereiden terroristische aanslag

De verdachten zijn tussen de 18 en 31 jaar oud en hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn geboren in Nederland en een in Afghanistan. Ze worden ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

De politie heeft gisteren in Eindhoven negen mannen aangehouden, zij worden verdacht van het voorbereiden van en trainen voor een terroristische aanslag. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag. Wat het doelwit was, wil het OM op dit moment niet zeggen.

Volgens de getuige is de buurt waar de invallen plaatsvonden een doorsnee oude wijk. "Er wonen expats en ook studenten", zegt ze. "Het is een typische wijk waar nog voor elkaar gezorgd wordt, maar waar ook de criminaliteit oprukt."

Het onderzoek van het OM en de Landelijke Recherche begon afgelopen zomer op basis van informatie van de AIVD. De verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die bepaalt of de aanhouding rechtmatig was. Op dit moment mogen de verdachten alleen met hun advocaat contact hebben.

De mannen zouden volgens justitie sympathiseren met het jihadistisch gedachtengoed van Islamitische Staat. De politie heeft gisteren een aantal woningen doorzocht, daarbij zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Wel is "een groot aantal gegevensdragers" in beslag genomen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er in Nederland arrestatie worden verricht vanwege het treffen van voorbereidingen en het trainen voor een aanslag. In oktober vorig jaar werden zes mannen veroordeeld tot celstraffen van 10 tot 17 jaar voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag op een groot evenement.

De zes, merendeels afkomstig uit Arnhem, werden eind september 2018 opgepakt in Arnhem en op een vakantiepark in Weert. Ze werden al langer in de gaten gehouden door de politie. Die maakte ook een video waarop te zien is dat de mannen in een vakantiehuisje aan tafel zitten en pistolen en automatische wapens uitproberen. Een van hen kreeg ook een vest met snoeren omgehangen.