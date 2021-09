Damheld Van der Wal spreekt 25 jaar na overlijden nog tot de verbeelding

Zeven wereldkampioenen dammen heeft ons land voorgebracht en hij was niet de eerste, niet de beste en niet de succesvolste, maar met afstand wel de markantste: Jannes van der Wal. Vandaag is het 25 jaar geleden dat de noorderling op 39-jarige leeftijd overleed.

Dammen was Van der Wals lust en zijn leven. De geboren Fries verkaste na de middelbare school naar Groningen om daar wiskunde te studeren. Maar Van der Wal zette al snel een punt achter die studie om zich volledig op zijn passie te kunnen storten.

Een groot talent vond hij zich niet, maar dankzij zijn bezetenheid van het spelletje wist hij het wel ver te schoppen. Met als hoogtepunt het WK eind 1982 in Brazilië, waar hij op 26-jarige leeftijd Harm Wiersma van de troon stootte. Reden voor Mies Bouwman om de bij het grote publiek onbekende dammer uit te nodigen voor haar praatprogramma op televisie.

Met stomheid geslagen

Het zou een keerpunt worden in het leven van Van der Wal, die geen radio of tv bezat en eigenlijk geen idee had wat hem te wachten stond in de Hilversumse studio. En dus was hij letterlijk met stomheid geslagen toen Bouwman hem naar zijn leeftijd vroeg. Wist ze dat, met al die medewerkwerkers om zich heen, dan niet al lang?

Dankzij het merkwaardige, maar spraakmakende gesprek in de door vele miljoenen bekeken talkshow was de authentieke Van der Wal in één klap een bekende Nederlander. Eentje met een randje bovendien, met dat guitige hoofd en die grappige motoriek. Dat maakte de pias vanaf dat moment tot een graag geziene gast in menig tv-programma, al zat het vaak op de grens van misbruik.

In 2017 maakte Andere Tijden Sport een aflevering over Jannes van der Wal.