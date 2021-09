China probeert cryptomunten verder te ondermijnen met verbod op transacties

China heeft een nieuwe stap genomen in de strijd tegen cryptocurrency. In een verklaring van de Chinese centrale bank staat dat vanaf nu alle transacties met digitale munten als bitcoin verboden zijn. Ook transacties van buitenlandse aanbieders met inwoners van China worden als illegaal gezien.

Daarnaast geldt er vanaf heden een nationaal verbod op het delven van cryptocurrency, ook wel mining genoemd.

In juni besloot China al dat Chinese banken strikter moeten handhaven op transacties met cryptomunten. Toen maakte de regering ook bekend dat elektriciteitsleveranciers in de provincie Sichuan cryptomuntservers moeten opsporen en afsluiten. In China werd op het hoogtepunt 65 procent van alle bitcoins wereldwijd gedolven, vooral in die provincie.

Als gevolg van dat besluit nam de koers van bitcoin een duik. Ook in reactie op het nieuws van vandaag zakte de koers. De cryptomunt stond rond 12.30 uur zo'n 5 procent lager dan voor de aankondiging. Het is echter maar de vraag of het langdurige gevolgen heeft voor de koers van bitcoin. De koers is in het algemeen erg gevoelig voor schommelingen, maar herstelt na grote koersdalingen regelmatig ook weer snel.

Digitale yuan

Er zijn meerdere redenen waarom China strijdt tegen cryptomunten. Doordat bitcoin een decentraal systeem is, kan de centrale overheid geen controle uitoefenen op de transacties. Chinees geld kan zo naar het buitenland verdwijnen. Daarnaast ontwikkelt China met de digitale yuan een eigen alternatief voor de bitcoin. Daarbij kan de gebruiker, in tegenstelling tot bij cryptocurrency, niet anoniem blijven.

Daarnaast kost het minen van cryptomunten ontzettend veel stroom. Dat kan niet alleen leiden tot een stroomtekort voor Chinese burgers, maar het is ook slecht voor de uitstoot van CO2, aldus het economisch planbureau van China, schrijft persbureau Bloomberg. Het minen brengt daarmee de klimaatdoelen in gevaar, denkt China.