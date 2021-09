Informateur Remkes: volgende week conclusies trekken

Informateur Remkes hoopt volgende week conclusies te trekken over hoe het verder moet met de formatie. Maandag praat hij weer met de leiders van VVD, D66 en CDA en hun secondanten. In een brief aan hen schrijft Remkes dat dan "de balans wordt opgemaakt".

Hij wil de Kamer "in de loop van volgende week informeren en daarbij conclusies trekken". De Tweede Kamer stelde Remkes ruim twee weken geleden aan als informateur. Zijn opdracht is te onderzoeken of er een minderheidskabinet kan komen uit een combinatie van VVD, D66 en CDA. Die coalitie zou "constructief en vruchtbaar" moeten samenwerken met de Tweede Kamer.

Vorig weekend trokken Remkes en de kopstukken van de drie partijen zich terug op een landgoed in Hilversum, maar dat leidde tot weinig concreets. Remkes zei toen dat het goede gesprekken waren, maar dat de gebeurtenissen van die week complicerend hadden gewerkt. Hij doelde daarmee op het aftreden van de ministers Kaag en Bijleveld en de onrust daarover.

Sinds vorige week zijn er geen officiële bijeenkomsten onder leiding van de informateur meer geweest. Dat kwam ook doordat het deze week Prinsjesdag was en ook de Algemene Politieke Beschouwingen in de Kamer werden gehouden. VVD-leider Rutte is als premier vandaag bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.