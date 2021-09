Verstappen moet achteraan starten bij GP van Rusland na nieuwe motor

Max Verstappen tijdens de eerste vrije training in Rusland - Getty Images

Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Rusland achteraan. De Nederlander heeft besloten in Sotsji zijn motor te laten wisselen. Aangezien hij toe is aan zijn vierde krachtbron incasseert hij een extra gridstraf. Verstappen moest in Rusland al drie plekken inleveren naar aanleiding van zijn aanvaring met Lewis Hamilton op Monza twee weken geleden. Hij werd als hoofdschuldige gezien voor de crash waarbij beide coureurs uitvielen en hij ontving toen een gridstraf van drie plekken.

GP van Rusland bij de NOS De Grand Prix van Rusland begint zondag om 14.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

De motorwissel van Verstappen was onvermijdelijk, omdat de motor die hij gebruikte tijdens zijn harde crash eerder dit seizoen op Silverstone werd afgeschreven. Daardoor had hij een motor minder om mee te rouleren tijdens raceweekenden. Ook Charles Leclerc zal niet op de plek starten waar hij zich voor kwalificeert op zaterdag. Ook de Monegask van Ferrari is toe aan zijn vierde motor van het seizoen. Rustige ochtend, brokken in de middag Bij de eerste vrije training op het circuit in Sotsji hield Verstappen zijn kruit nog droog. Hij kwam in totaal tot dertien rondes, verreweg de minste van het veld. In die dertien rondes wist Verstappen de derde tijd neer te zetten, iets meer dan tweetienden langzamer dan Valtteri Bottas, die uiteindelijk 25 keer rondging op de baan. De Fin van Mercedes boekte twee van zijn negen GP-zeges in Sotsji en voelde zich ook nu weer als een vis in het water.

Het circuit in Rusland is Mercedes sowieso goed gezind, want sinds de grand prix in 2014 voor het eerst op het programma stond heeft de renstal alle races weten te winnen. Bottas' teamgenoot Lewis Hamilton zette de tweede tijd neer in een training die verder zonder grote incidenten werd afgewerkt. Bij de tweede vrije training was Bottas weer de snelste en ook nu volgde Hamilton daar vlak achter. Verstappen moest een seconde toegeven op de Fin in een training die enige tijd stil lag omdat Antonio Giovinazzi zijn Alfa Romeo in de muur had geparkeerd. De Nederlander klokte de zesde tijd.

RED FLAG 🚩



FP2 is halted after Antonio Giovinazzi hits the barriers at Turn 9



The drivers will return to the garages while the track is cleared #RussianGP #F1 pic.twitter.com/2kJPuaQCoA — Formula 1 (@F1) September 24, 2021